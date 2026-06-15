現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループステージ初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦した森保ジャパンは、２−２と、２度のビハインドを追いつく形で勝点１を手にした。０−０で試合を折り返すも、後半は常に先手を取られる展開に。そのなか、失点をした後のピッチには、選手たちが円陣を作って話し合う姿があった。その背景を、３バックの中央で最終ラインを牽引した谷口彰悟が振り返る。「連続失点が一番やっては