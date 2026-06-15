最後まで出番は訪れなかったが、ベンチから仲間を後押しした。森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。０−１で迎えた57分に中村敬斗の得点で追いついた日本は、64分に勝ち越しを許す。それでも88分、鎌田大地が起死回生の同点弾を記録し、執念で勝点１をもぎ取った。試合後、最年長の長友佑都がフラッシュインタビュー