森保ジャパンは日本時間６月１５日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。２−２で引き分け、勝点１を手にした。日本は、前半をスコアレスで終えたなか、後半の立ち上がりにオランダのフィルジル・ファン・ダイクにゴールを許したものの、57分に中村敬斗が同点弾をマーク。しかし64分に再び勝ち越しを許した。それでも終了間際、右CKから小川航基がヘディング。ボールは鎌田大地に当たってネッ