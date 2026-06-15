元テレビ朝日社員の玉川徹氏が15日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。トランプ米大統領が14日、イランとの戦闘終結に向けた覚書が「成立した」と交流サイト（SNS）で発表したことに言及した。イランのガリババディ外務次官も15日、国営テレビで覚書を最終決定したと発表。米イラン双方が合意に達したと表明した。パキスタン政府によると19日にスイスで署名式を開く。エネル