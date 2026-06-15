「楽天０−３広島」（１４日、楽天モバイル最強パーク）広島が今季初の２戦連続完封勝ちで、２カードぶりに勝ち越した。岡本駿投手（２４）が、７回２安打無失点でチームトップタイの５勝目をマーク。自己最多を更新する１０７球の熱投で、楽天打線を寄せ付けなかった。規定投球回に到達し、防御率２・３４はセ・リーグ７位にランクイン。先発転向１年目の右腕の進化が止まらない。新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。