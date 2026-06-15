サッカー日本代表のワールドカップ初戦・オランダ戦が行われた１５日、雨にも関わらず、朝５時の渋谷周辺には大勢のサポーターが集まった。サポーターの多くはバーで試合を鑑賞。開始直前には国歌を合唱する場面も見受けられた。中でも１対２で迎えた後半４４分、鎌田大地が同点ゴールを決めると一際大きな歓声が上がった。早朝の５時という時間にサポーターはどのようにして対応したのか。５０代社会人男性は「今日は有給