◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）日本は、初戦で２度リードされながらも追いつき、勝ち点１を分け合った。Ｘでは「オランダ」「サッカー日本代表」「勝ち点１」「本田さん」（ＮＨＫで解説を務める元日本代表ＭＦ本田圭佑）「中村敬斗」がトレンドランキング１〜５位となり、ネット上も盛り上がった。１―２の後半４３分、ＭＦ伊東純也のＣＫにＦＷ小川航基が合わせ、最後は