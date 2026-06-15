東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.36高値185.56安値185.13 186.00ハイブレイク 185.78抵抗2 185.57抵抗1 185.35ピボット 185.14支持1 184.92支持2 184.71ローブレイク ポンド円 終値214.83高値215.02安値214.40 215.72ハイブレイク 215.37抵抗2 215.10抵抗1 214.75ピボット 214.48支持1 214.13支持2 213.86ロ&#1254