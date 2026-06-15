東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.83高値9.86安値9.80 9.92ハイブレイク 9.89抵抗2 9.86抵抗1 9.83ピボット 9.80支持1 9.77支持2 9.74ローブレイク シンガポールドル円 終値124.77高値124.89安値124.39 125.48ハイブレイク 125.18抵抗2 124.98抵抗1 124.68ピボット 124.48支持1 124.18支持2 123.98ローブレイ