東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7047高値0.7060安値0.7021 0.7103ハイブレイク 0.7082抵抗2 0.7064抵抗1 0.7043ピボット 0.7025支持1 0.7004支持2 0.6986ローブレイク キーウィドル 終値0.5833高値0.5842安値0.5811 0.5877ハイブレイク 0.5860抵抗2 0.5846抵抗1 0.5829ピボット 0.5815支持1 0.5798