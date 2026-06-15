歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫の妻でタレントの三田寛子が14日、自身のインスタグラムを更新。長男・中村橋之助の結婚式をめぐるエピソードを紹介した。【写真】夫・芝翫のとなりでウルウル…結婚式の秘話を明かした三田寛子三田は、夫・芝翫のとなりで涙ぐむ写真などを添えて「披露宴から二週間たち最後の仕事をしにニューオータニへ行きました。思えば最初は都内には素晴らしくて、また古くからお付き合いのあるホテルもあり