28歳、未婚、シングルマザーの”訳あり”主人公を描いた漫画『吹きこぼれの春』(著：鳴海涼/シーモアコミックス)。女手一つで不登校の息子の育児に励む主人公の葛藤や懸命な姿に注目が集まり、シーモアコミックスの中でも大人気の作品となっている。同作の編集担当に見どころについて聞いた。【漫画】「また学校から電話？」「迷惑な人…」職場で止まらない”訳アリ”シンママへの陰口28歳、未婚でシングルマザー、診療所勤務