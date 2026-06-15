今回は、図々しいママ友を華麗にスルーしたママのエピソードを紹介します。可愛い服を着ていた子を見て…「娘と同じ幼稚園に通い、同じマンションに住むTちゃんのママが苦手です。図々しくデリカシーのない発言が多いし、お金を貸してもなかなか返してくれないんです。毎日のようにうちの車に乗せてもらおうとするのも嫌ですね。そんなある日、Rちゃんママというおっとりして天然なママの子供が可愛い服を着ていたのですが、Tちゃ