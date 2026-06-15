・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４７１．７２（＋１６７．８４） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４６３５．３０（＋４２５．５９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８３５０．８７（＋１５０．０７） ・ロシア・ＲＴＳ 休場 出所：MINKABU PRESS