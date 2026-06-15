・ＮＹダウ５１２０２．２６（＋３５３．５１） 高値５１４０９．７０ 安値５０８２７．８４ ・Ｓ＆Ｐ５００７４３１．４６（＋３７．１６） ・ナスダック総合指数２５８８８．８４（＋７９．１８） 出所：MINKABU PRESS