１２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３５３．５１ドル高の５万１２０２．２６ドルと続伸した。米国とイランが戦闘終結に向けて合意するとの期待感が高まった。この日上場したスペースＸ＜SPCX＞が公開価格を上回る初値を形成し、その後も水準を切り上げるなど好スタートとなったことも、投資家心理を上向かせた。 ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やＪＰモルガン・チェース・ア