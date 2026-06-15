7月20日からカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする反町隆史主演ドラマ『GTO』に山崎裕太が出演することが決定した。 参考：反町隆史、『GTO』続編決定の背景と心境を語る妻・松嶋菜々子も「すごく楽しみにしている」 藤沢とおるによる同名漫画を原作とした本作は、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年版から引き続き反町が主人公・鬼塚