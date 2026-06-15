タスキホールディングス [東証Ｐ] が6月15日朝(08:30)に配当修正を発表。26年9月期の年間配当を従来計画の40円→50円(前期は36円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 本日公表いたしました「東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更に関するお知らせ」のとおり、当社株式は、東京証券取引所グロース市場から東京証券取引所プライム市場へ上場市場区分が変更されま