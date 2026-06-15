「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本が同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダ相手に引き分け、貴重な勝ち点１を取った日本時間１５日、東京・渋谷スクランブル交差点はお祭り騒ぎとなった。試合終了直前までは閑散とした雰囲気だったが、強豪相手に終盤でなんとか追いついた劇的ドローということもあり、周辺は急変。もは