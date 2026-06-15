◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2ー2オランダ（2026年6月15日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点1を挙げた。MF伊東は1―2とリードされた後半21分、FW前田との交代でピッチに登場。2列目の右に入り、縦への推進力を生かしからのクロスなどで終盤の反撃の中心となった。同43分には右CKをFW