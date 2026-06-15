◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。2度先行されながらも追いつき2−2のドロー発進となった。負傷で離脱したMF遠藤航（リバプール＝33）から主将を引き継いだDF板倉滉（29＝アヤックス）はこの日は出番なし。14日に日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで公開された遠藤の