サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１５日、グループリーグE組のドイツ−キュラソーが行われ、ドイツが７―１で大勝した。ドイツ７―１キュラソードイツが初戦で大勝。序盤から高い位置でのプレスとパス回しで押し込み、６分にヌメチャが先制点。３８分にはシュロッターベックが頭で決めるなど、その後も得点を重ねた。初出場のキュラソーは前半にコメネンシアが同国のＷ杯初得点を挙げたが、そ