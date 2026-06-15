W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。1-2とビハインドの後半、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たり、そのままゴール。2-2で格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1を掴んだ。Jリーグで監督経験のある元指揮官は辛口評を織り交ぜながら試合を振り返った。W杯グループ初戦、格上のサッカー大国オラ