W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。2-2で引き分けた。2度追いつく劇的な展開だったが、1-2とビハインドの後半38分には相手のファウルに批判の声が上がった。1点を追う日本。谷口と競り合いになったオランダの10番デパイが、前方に跳び上がりながら肩から谷口の顔面にぶつかった。レフェリーは即座にイエローカー