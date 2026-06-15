アップルは、新たなAI機能「Siri AI」とアップグレードされた「Apple Intelligence」の詳細を明らかにしました。 2026年秋にリリースされる「iOS 27」の新しいAI機能の多くは、アップルのAI機能に対応するハードウェア、たとえば「iPhone 15 Pro」などでも動作します。一方、今回発表された新しいオンデバイスモデルについては、より高い要件が設けられています。 具体的に必要なスペックは以下のとおりです。 「iPhone