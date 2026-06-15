◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。Ｗ杯デビューとなったＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝は２失点は喫したものの、前半に好セーブを連発するなど初の大舞台で勝ち点１獲得に貢献した。▼試合後の主な一問一答―２本の決定機を止めたところは大