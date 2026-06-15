◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）１次リーグ初戦に臨んだ日本は、強豪オランダと２―２で引き分けた。後半にＭＦ中村敬斗と鎌田大地がゴールを挙げ、欧州の強豪に２度追いつく執念を見せ、大きな勝ち点１をもぎ取った。ＭＦ堂安律は主将マークを巻いて先発し、攻守で奮闘。堂安の試合後の一問一答は以下の通り。―試合の感想を。「非常にタフなゲームになりましたし、予想