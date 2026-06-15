◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突し、２―２で引き分けた。＊＊＊＊切り札のＭＦ伊東純也が劇的な同点劇につなげた。後半４４分、右のＣＫを任されると、ＦＷ小川航基に狙いを定めて蹴り上げた。小川のヘッディンシュートはＭＦ鎌田大地にあたりゴールの中へ入り、