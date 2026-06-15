◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）Ｗ杯初戦でオランダと激突、２―２で引き分けた日本代表。オランダに２度のリードを許すも、後半にＭＦ中村敬斗がチームの大会１号ゴールを決めると、終了間際にＦＷ小川航基のヘディングがＭＦ鎌田大地に当たってゴールに吸い込まれた。日本ベンチにはケガで離脱したＭＦ遠藤航のユニホームが掲げられた。ケガで無念の離脱となった主将の思い