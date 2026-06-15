【Can★Do（キャンドゥ）】には、日々のちょっとしたストレスを解消してくれる「便利グッズ」が充実。しかし、店内にはさまざまなジャンルの商品がところ狭しと並んでいるため、自分で見つけるのは難しいと感じる人も多いはずです。そこで今回は、100均マニアが見つけた便利アイテムをまとめました。 1人でもしっかり測定できる 「1人で測れるボディサイズ測定メジャー」は、二の腕や手首など、1人では測りにくい