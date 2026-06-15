これは筆者自身の体験です。5歳の息子Rと絵を描いていたとき、私の叱り方が過剰になり、Rの自己肯定感を傷つけてしまいました。息子が絵を描く気持ちを失ったことをきっかけに、叱る前に気持ちを受け止め、まず肯定する大切さを痛感した出来事です。 Rと絵を描く時間の出来事 先日、5歳の息子Rと一緒に絵を描いていました。画用紙いっぱいにクレヨンを走らせ、色も線も自由で、大人の私から見ると少し雑に見える絵でした。し