◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けた。後半５分、右クロスからＤＦファンダイクにディングで先制点を奪われた。後半１２分に左サイドの崩しからＭＦ中村敬斗が右足の豪快シュートで同点ゴールを挙げた。後半１９分にＦＷシュメルビルに勝ち越しゴー