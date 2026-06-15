フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦で日本代表がオランダと２―２で引き分けたことを速報した。番組では東京・渋谷のスポーツバーから同局の上垣皓太朗アナウンサーが生中継した。上垣アナは「こちらではですね、先ほどまで、本当に先ほどまでですね、パブリックビューイングが行われていまして」とリポートした。さらに「１００人ぐらいのお客さんが