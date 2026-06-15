NHK総合の生中継で解説サッカー日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分け、勝ち点1を獲得した。NHK総合での地上波生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、新たな“発見”があったことを喜ぶとともに、試合前の自身の“予言”が当たったことにご満悦だった。後半5分に先制を許し、同12分に中村敬斗のゴー