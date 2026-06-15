中村敬斗は貴重な同点弾を決めた日本代表は北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦を2-2で引き分けた。後半12分に1-1となる同点ゴールを決めたMF中村敬斗は「こういう大きな舞台とか、強い相手に1点を取るのが一番の喜び」と語った。後半5分に先制を許した日本だが後半12分、左サイドまで進出したMF久保建英がボールをキープすると中村へマイナスのパス。中央へカットインした中村は、対面したDFデンゼル・ダン