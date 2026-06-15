会社員のAさんは、なかなか治らない顔の吹き出物や肌荒れに悩んでいる。高価な美容液などを試しても効果を感じられず、鏡を見るたびに気分が沈む毎日を送っていた。 【画像】40歳の人気モデル極度の肌荒れで真っ赤になったスッピン公開 必死に保湿をおこなうものの、肌の状態はみるみる悪くなっていくばかり。近ごろは鼻炎や目のかゆみといったアレルギー症状まで出ている。 そんなある日、Aさんの肌トラブルやアレルギ