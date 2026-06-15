人気ドラマ「ビッグバン★セオリー／ギークなボクらの恋愛法則」の主人公シェルドン・クーパーは当初、「女たらし」の設定だったという。タイトルにもあるように、「ギーク」で変わり者の物理学者を描いた同ドラマだが、パイロット版の制作時には「かなり違った」雰囲気の作品だったことを、ハワード役を演じた俳優のサイモン・ヘルバーグが明かした。 ポッドキャスト「Dinner's O