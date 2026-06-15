鎌田大地はオランダ戦で同点弾決めた日本代表は現地時間6月14日、ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。試合終盤に同点ゴールを記録したMF鎌田大地は、激戦を終えた直後の取材対応で、自身のゴールやチームの戦いぶりについて率直な心境を語った。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクのヘディング弾で先制されたものの、同14分にMF中村敬斗が同点ゴ