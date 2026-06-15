「あらゆる方向から引っ張られた気がするよ」日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦。試合後に「DAZN」スペインの取材に応じたMF久保建英が、自身の身体の状態について言及した。負傷の懸念が示される状況に対し、久保は「どうだろう、正直わからないな」と率直な心境を明かし、現状では明確な診断や判断が難しいことを示唆している。久保は