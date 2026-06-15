日本サポーターが試合後にスタジアムのゴミ拾いを行った北中米共催ワールドカップ（W杯）でも日本代表サポーターのゴミ拾いが脚光を浴びている。日本は現地時間6月14日にグループリーグの初戦でオランダ代表と対戦。2度のリードを追いつき、2−2の引き分けで試合を終えた。グループ最大のライバルと目されるオレンジ軍団から価値ある1ポイントを掴み取った。常にリードを許す苦しい展開を強いられていた日本だったが、スタジ