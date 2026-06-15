オランダ戦は劇的ドローで勝ち点1日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。2度のビハインドとなった展開で、森保ジャパンは追い付いて勝ち点1をもぎとった。北中米W杯のメンバー26名に入っていたものの、大会開幕直前に負傷でチームを離れることになった前キャプテンのMF遠藤航は