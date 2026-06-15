レアアース（希土類）を握る中国に対し、日本が「G7連帯」で対抗に乗り出す。高市早苗首相は15日（現地時間）、フランスで開かれる主要7カ国（G7＝米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、日本、カナダ）首脳会議で、重要鉱物の共同備蓄体制の構築を提案する予定だと、日本経済新聞（日経）など日本メディアが14日、伝えた。防衛産業や半導体の重要素材となるレアアースの供給が事実上途絶えた中、資源を武器化する中国に主要国