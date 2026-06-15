2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）の試合会場で、韓国人ユーチューバーに対して人種差別的な行為をしたメキシコ人男性が、論争の末に謝罪した。ウリセス・フェルナンド・ベルナル・ミラモンテス氏は14日、自身のインスタグラムへの投稿で、「最近オンラインに掲載された動画がさまざまな反応を呼び、これについて公に謝罪すべきだと考えた」とし、「そのユーチューバーをはじめ、すべての方々に謝罪する」