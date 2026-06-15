15日未明、上山市の国道13号で乗用車と軽乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた男性が死亡しました。15日午前1時50分ごろ上山市関根の国道13号で乗用車と軽乗用車が衝突する事故がありました。この事故で軽乗用車を運転していた50代の男性が意識不明の重体で病院に搬送されましたが、午前3時40分に死亡が確認されました。上山警察署で詳しい事故の状況を調べています。