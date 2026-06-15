ドナルド・トランプ米大統領は14日（現地時間）、イランとの終戦合意を控える中、レバノンの首都ベイルートを空爆したイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に対し、罵倒語を交えて「まともな判断力がこれっぽっちもない（has no f＊＊king judgement）」と猛非難した。トランプ大統領は、イスラエルの空爆によって「（終戦合意案への）署名が数時間遅れた」としながらも、終戦合意が同日中に成立する可能性があるとの従来の見通