俳優山崎裕太（45）が、28年ぶりに連続ドラマが復活するカンテレ・フジテレビ系「GTO」（7月20日開始、月曜午後10時）に出演する。山崎は98年版「GTO」、24年版「GTOリバイバル」に引き続き、渡辺マサル役として登場する。98年版では第1話の冒頭から登場。ゲームセンターで遊ぶ鬼塚からカツアゲしようとするも返り討ちにあい、その後、同級生・水樹ナナコのために、関係が冷え切った（生徒の）両親の部屋を隔てる壁を鬼塚がハンマ