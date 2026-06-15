隣の席の同僚が、最近やけに仕事が速い。後輩はいつの間にかAIで資料を作っている。かたや自分は、ChatGPTを開いてはみたものの、どこで使えばいいのかわからず、なんとなく開かなくなってしまった――。同じAIを、同じタイミングで手にしたのに、別人のように加速する「化ける人」と、何も変わらない「終わる人」がはっきり分かれる。その差を生むのは、ITスキルでも知識でもない。たった一つ、「考え方」だ。書籍『AIで終わる人