森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループF第１戦で、オランダ代表と対戦した。スコアレスで迎えた50分にセットプレーの流れからフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれて先制されるも、57分に中村敬斗の見事な一撃で試合を振り出しに戻す。64分にはクリセンシオ・サマービルにネットを揺らされて再び勝ち越されたが、89分に追いつく。途中出場の小川航基のヘディン