中村がW杯初ゴール！左サイドで脅威になった(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦、日本は強豪オランダ相手に勝点1を手にした。前半のスコアレスは、嵐の前の静けさ。後半に入って早々、ゲームは動く。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る50分、右サイドからのクロスに待ち構えたフィルジル・ファンダイクが、マ