小川の強烈なヘディングで同点とした日本。オランダにとってこの1点がいかに重いものだったかは、ファンダイクの表情が物語る(C)Getty Images日本にとっては貴重な勝点獲得、かたやオランダにとっては避けたかった勝ち点の喪失となった。北中米ワールドカップ（W杯）F組の日本代表とオランダ代表の一戦が現地時間6月14日に行われ、2−2の引き分けに終わった。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相